- Echinoctiul de toamna are loc atunci cand Soarele traverseaza Ecuatorul din emisfera nordica in cea sudica, scrie Agerpres. In emisfera nordica, echinoctiul de toamna are loc in momentul in care longitudinea aparenta a Soarelui este de 180 grade. In aceasta zi, in emisfera australa incepe primavara. …

- Un mic meteorit poros a cazut in Costa Rica la 23 aprilie 2019, iar in interiorul sau s-ar putea afla "caramizile vietii" - un cocktail de substante organice considerate de oamenii de stiinta necesare pentru aparitia vietii, transmite vineri Live Science.De dimensiunea unei masini de spalat,…

CHIȘINAU, 5 aug – Sputnik. Pentru astazi meteorologii anunța temperaturi mai inalte decat ieri. Valorile termice ale zilei de 5 august vor fi de +28..+31 de grade Celsius in nord, +29..+32 de grade in centru și +30..+33 de grade in sud.

- Ceea ce pare a fi o anomalie solara din apropierea suprafetei Soarelui este considerata de cei care cred in prezenta extraterestilor drept un OZN de forma cubica si de o marime aproape de neconceput. Cunoscutul cautator de semne ale vietii extraterestre Scott Warring sustine ca OZN-ul este de cel putin…

- Suprapunerea Lunii noi peste Soare aduce entuziasm, initiativa, tentinda de a cauta placerea si de a ceda impulsivitatii si nelinistii. De aceea este indicat sa ai rabdare, sa fii precaut si sa ai o atitudine responsabila. Ai nevoie de flexibilitate si deschidere pentru a te adapta noilor schimbari…

- Oamenii de știința au descoperit o exoplaneta (sau planeta extrasolara) asemanatoare Pamantului, care orbiteaza in jurul unei stele ce seamana izbitor cu Soarele nostru. Cercetatorii au explicat ca experiența a fost ca și cum s-ar fi uitat printr-o oglinda la Sistemul Solar.