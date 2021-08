Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz afirma ca decizia de astazi a Tribunalului Timis nu-l va impiedica sa continue reformele demarate in Primaria Timisoara. Fritz sustine ca se opune reformarii primariei doar un mic grup de fosti sefi din administratia Robu. Tribunalul Timis a decis astazi sa blocheze noua organigrama…

- Curtea de Apel Timișoara a judecat, astazi, contestația facuta de Radu Novac, zis ”Jack”, unul dintre membri gruparii conduse de Lucian Boncu, la decizia Tribunalului Timiș de prelungire a arestului preventiv in ultimul dosar in care a fost inculpat de DIICOT structura centrala pentru trafic de droguri…

- Primaria Timișoara aloca din bugetul local suma de 250.000 de lei pentru a organiza, doua zile, manifestari culturale care implica inchiderea unor strazi. „In 24 – 25 iulie vom inchide parțial sau total cateva artere mari pe care vor avea loc concerte, vizionari de filme, activitați sportive și de…

- Colterm SA a fost reprezentat la termenul de astazi de la Curtea de Apel Timișoara, unde s-a judecat cererea de suspendare a amenzii de aproape 107 milioane lei pentru ca nu au fost cumparate certificatele pentru gazele de sera, atat de consilierul juridic al societații de termoficare, cat și de un…

- Scandal, astazi, la Primaria Timișoara cu doar o zi inainte ca la Curtea de Apel Timișoara sa se judece primul termen din procesul in care societatea de termoficare Colterm SA a cerut suspendarea amenzii de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie certificatele pentru gazele de sera.…

- Scandal, astazi, la Primaria Timișoara cu doar o zi inainte ca la Curtea de Apel Timișoara sa se judece primul termen din procesul in care societatea de termoficare Colterm SA a cerut suspendarea amenzii de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie certificatele pentru gazele de sera.…

- Curtea de Apel Timișoara a reușit, astazi, sa judece contestația depusa prin avocați de liderul interlop Lucian Boncu impotriva deciziei Tribunalului Timiș de arestare preventiva in lipsa in dosarul in care a fost trimis in judecata de DIICOT fiind acuzat ca a ordonat asasinarea jurnalistului Dragoș…

- Postul deținut ani buni de zile de Ioan Coriolan Garboni, la conducerea Filarmonicii Banatul este scos oficial la concurs. Anunțul a fost publicat oficial de Primaria Timișoara și vine ca urmare a faptului ca evaluarea primita Garboni nu a adunat destule puncte pentru a-i putea asigura continuitatea…