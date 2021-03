Stiri pe aceeasi tema

- Infrangere dureroasa pentru Volei Alba Blaj, in prima manșa a finalei Cupei Challenge la volei feminin. Campioana Romaniei a fost surclasata miercuri seara, la Targu Mureș, de echipa turca Sistem9 Yeșilyurt Istanbul, dupa un meci in care a fost de nerecunoscut. Oaspetele s-au impus clar, cu 3-0 (25-12,…

- Dupa aproape o luna, timp in care a cucerit Cupa Romaniei și s-a calificat in finala Cupei Challenge, CSM Volei Alba Blaj va juca din in nou in Divizia A1 la volei feminin. Campioana Romaniei participa, duminica și luni, la Pitești, la turneul numarul 3 al returului sezonului regulat. Volei Alba Blaj…

- Italianul Giovanni Caprara va antrena un sezon și jumatate liderul Diviziei A. Are obiectiv sa opreasca supremația Blajului in Romania și sa duca pe CSM Targoviște in Liga Campionilor CSM Targoviște s-a desparțit de curand de antrenorul sarb Dragan Nesici, cel care a lasat insa echipa dambovițeana pe…

- Echipa feminina de volei CSM Volei Alba Blaj a castigat, scor 3-0 (25-13, 25-18, 25-16) partida disputata, la Sala Sporturilor din Targu Mures, in compania celor de la MCM-Diamant Kaposvar, contand pentru prima mansa a semifinalelor Cupei Challenge. Campioana Romaniei, care a avut nevoie de doar 63…

