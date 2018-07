O nouă groapă, aceeași problemă Atunci va anunțam ca o țeava a cedat, iar angajații CET Hidrocarburi Arad au venit la locul avariei, au spart carosabilul, au remediat avaria și au readus carosabilul la starea inițiala. Ei bine, acum, la mai bine de doi ani distanța, lucrarea cedeaza. Totuși, putem spune ca a ținut destul de mult timp daca comparam cu multe alte lucrari realizate pe șantierele din municipiul nostru. Intersecția Marașești cu Goga a cedat Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

