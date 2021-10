Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada A3 Targu Mureș – Ungheni + Drum de legatura. Inregistrare din 21.09.2021. Sursa: Arnold Debreczeni (Video) Autostrada A3 Targu Mureș – Ungheni aproape de finalizare at Sursa articolului: (Video) Autostrada A3 Targu Mureș – Ungheni aproape de finalizare Credit autor: Punctul. Source

- Politistii de frontiera satmareni au depistat noua cetateni indieni care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul de marfa al unei autoutilitare. Soferul este cercetat acum pentru trafic de migranti si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Duminica,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A10 Sebeș-Alba, in zona mun. Alba-Iulia, conducatorul unei dube a lovit glisiera mediana de la km 15, pe sensul de mers Sebeș – Teiuș. In urma impactului 2 persoane au fost grav ranite și au fost transportate…

- Municipiul Targu Mureș devine platou de filmare in luna august, au anunțat marți, 3 august, reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș, pe pagina de Facebook a instituției. "Primele zile de turnare, in 2 și 3 august, se desfașoara la Gradina Zoologica din Targu Mureș, dupa care, din 4 august,…

- Reprezentanții Consiliului Județean Mureș au demarat, in data de 23 iulie 2021, o licitație estimata la valoarea de 190.000 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea unor servicii de realizare a studiului de prefezabilitate pentru investiția "Terminal intermodal de transport in zona Ungheni, județul Mureș."…

- Mai mulți urmaritori Punctul.ro ne-au sesizat, nemulțumiți, ca in aceasta dimineața nu se poate intra in Cetate. Ne-am informat și am descoperit ca timp de cateva saptamani orașul va deveni platou de filmare. Primele zile de filmare au avut loc in 2 și in 3 august la Gradina Zoologica iar din aceasta…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prezentat marți imagini de pe șantierul lotului Tg Mureș – Ungheni + drum de legatura din Autostrada Transilvania, unde stadiul lucrarilor a ajuns la 57%. Acest lot de autostrada ar urma sa fie inaugurat chiar in 2021, conform estimarilor…

- Pompierii militari de la Punctul de lucru Ludus au fost solicitati sa intervina duminica, 11 iulie, la un incendiu de autoturism, la iesire de pe Autostrada A3, in apropiere de localitatea Chetani."A ars un autoturism in totalitate, circulația se desfașoara pe o singura banda de mers. Din fericire nu…