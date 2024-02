O nouă eră în lupta anticorupție: Procurori de elită preiau frâiele la DGA Buzău In ultimele saptamani, un val de schimbari remarcabile a fost inregistrat la Direcția Generala Anticorupție Buzau, iar semnele clare ale progresului sunt deja vizibile in rezultatele obținute. Intrarea in randurile instituției a unor procurori de elita a adus o gura de aer proaspat in mediul justiției buzoiene, demonstrand ca eforturile indelungate pentru combaterea corupției pot fi rasplatite. Este, fara indoiala, un moment crucial pentru DGA Buzau, care pare sa iși revina la viața sub conducerea procurorilor dedicați și competenți. Schimbarile recente au adus in prim-plan o echipa proactiva,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

