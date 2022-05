O nouă ediție Timotion, în acest weekend, la Timișoara. Cum va fi afectată circulația rutieră In acest sfarșit de saptamana, in 28 și 29 mai, de la ora 8:30, va avea loc cea de-a VIII-a ediție a celui mai mare eveniment caritabil de alergare si pedalare din vestul țarii, care va consta in șapte curse de alergare și pedalare, trei cronometrate și patri necronometrate. Scopul evenimentului Timotion este de a […] Articolul O noua ediție Timotion, in acest weekend, la Timișoara. Cum va fi afectata circulația rutiera a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara, clubul care duce mai departe traditia echipei care a castigat de doua ori Cupa Romaniei, lanseaza in colaborare cu Inspectoratul Școlar Judetean Timis, o competitie destinata elevilor „de generala”. La debut intrecerea se va desfasura in cele trei zile de duminica ramase din luna mai…

- „Vom finaliza luni consultarea publica. Ce urmareste acest proiect de OUG? Sa creeze statului un instrument pentru a intterveni in situatia exceptionale, de criza, cand sunt disfunctionalitati in functionarea pietei. Si in astfel de situatii vom putea interveni. De implementarea acestui act normativ…

- Pitești Triathlon Team, avand sprijinul Primariei Pitești, organizeaza duminica, 15 mai 2022, cel mai mare eveniment de alergare din oraș, care va include: semimaraton (21 km), cros (10 km) și cursa populara (5 km). Daca vrei sa participi, inscrie-te pana pe 7 mai, accesand link-ul : https://pitestitriathlon.ro/pitesti-triathlon/inscrieri/…

- Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea organizeaza prima ediție (2022) a concursului interșcolar, intitulat „Din viața insectelor saproxilice”. Concursul se adreseaza elevilor din clasele V-VIII din unitațile școlare situate in comunitatile de interes pentru Parcul Natural Putna-Vrancea (comunele…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe DN1. Salvatorii au intervenit la fața locului. S-a chemat și un elicopter SMURD. Revenim cu detalii! The post ACCIDENT grav pe DN1, in Otopeni. S-a chemat elicopterul SMURD! Circulația rutiera, afectata…

- Circulație rutiera inchisa pe breteaua DN 1 – A1 spre Sibiu, in apropiere de Cunța. Sunt efectuate lucrari de decolmatare Circulația rutiera este inchisa luni, pe urcarea pe sensul de mers spre Sibiu de pe DN 1 pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona Cunța, pentru lucrari de decolmatare. Potrivit reprezentanților…

- „Profesionalism și colegialitate”. Este deviza sub care elevii de la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” și Colegiul Tehnic „V. D. Cotea” din Focșani și-au promovat firmele de exercițiu. Activitatea, care s-a desfașurat vineri, 25 februarie, la Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, face parte din proiectul interșcolar…