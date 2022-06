Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 5 iunie, de la ora 17:00, Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita la una dintre cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori a Banatului: Festivalul Etniilor, ediția a XXI-a, eveniment gazduit de Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Manifestarea va elebra multiculturalitatea…

- Duminica, 5 iunie 2022, de la ora 17:00, Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita la una dintre cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori a Banatului: Festivalul Etniilor, ediția a XXI-a

- In acest sfarșit de saptamana, in 28 și 29 mai, de la ora 8:30, va avea loc cea de-a VIII-a ediție a celui mai mare eveniment caritabil de alergare si pedalare din vestul țarii, care va consta in șapte curse de alergare și pedalare, trei cronometrate și patri necronometrate. Scopul evenimentului Timotion…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, in colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei, organizeaza la Casa Naționala de la Muzeul Satului Banațean expoziția de icoane pe lemn intitulata „Lumina Florilor de Paști”. Aceasta va fi vernisata duminica, in ziua sarbatorii Floriilor, de la ora 17:00. Lucrarile…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita sa retraiți atmosfera și emoțiile lumii tradiționale a Banatului de altadata in Parcul Primaverii, ce se va deschide la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Evenimentul se desfașoara in perioada 15 – 25 aprilie, cu susținerea financiara a Consiliului…

- 10Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a dat startul inscrierilor pentru Festivalul – concurs Gelu Stan 2022. Ediția a IV-a a evenimentului care evoca personalitatea de anvergura și opera maestrului Gelu Stan se va desfașura in lunile martie- aprilie. Concursul se adreseaza tinerilor interpreți…