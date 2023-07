La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava s-a desfașurat a patra ediție a Concursului Național de Teologie și Arta sacra „Icoana din sufletul copilului”, proiect dedicat elevilor și preșcolarilor cu aptitudini artistice, iubitori și pastratori ai traditiei si spiritualitatii crestine, din judetul Suceava si din toata tara. Concursul, cuprins in Calendarul Activitaților Educative […] The post O noua ediție a Concursului Național „Icoana din sufletul copilului” first appeared on Suceava News Online .