Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii republicani la alegerile prezidentiale din SUA din 2024 s-au infruntat miercuri in cadrul unei noi dezbateri televizate in care principalele teme au fost imigratia, sanatatea si economia si de la care Donald Trump, marele favorit la primare, a lipsit, transmite joi AFP.

- Tensiunea creste in Statele Unite. Trump a lipsit de la prima dezbatere a candidatilor republicani la alegerile prezidentiale. Fostul presedinte se va preda la o inchisoare din Georgia, in cazul fraudelor electorale de care este acuzat. Intr-un interviu, a spus, insa, ca se va intoarce triumfator la…

- Oficiali americani si europeni de rang inalt sunt ingrijorati de faptul ca liderul rus Vladimir Putin ia in considerare alegerile prezidentiale din SUA din 2024 in planificarea razboiului sau din Ucraina, in speranta ca o infrangere a presedintelui Joe Biden anul viitor va determina Washingtonul sa…

- Fostul președinte american, Donald Trump, domina competitia interna republicana pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite de anul viitor, avand un sprijin de 47% in Partidul Republican, mult peste cel de 19% pentru guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, indica rezultatele