O nouă dată limită pentru obligativitatea dotării automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice Ministerul de Finanțe a amanat din nou data limita pentru obligativitatea firmelor de a se dota cu case de marcat electronice. Acum data limita este la finalul anului viitor. Noul termen-limita apare in Nota de fundamentare a Ordonantei de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, publicata marti de Ministerul Finantelor. Potrivit sursei citate, aceasta masura este necesara pentru aprobarea cadrului legal prin care sunt stabilite specificatiile tehnice si functionale ale acestor aparate de marcat electronice fiscale, precum si pentru parcurgerea etapelor necesare pentru implementarea obligatiei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

