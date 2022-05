Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Targu Mureș prin Recolamp și partenerii sai organizeaza in luna mai o campanie de colectare selectiva a deșeurilor din echipamente electrice și electronice. "In cadrul acestei campanii vor fi colectate urmatoarele tipuri de deșeuri: televizoare, calculatoare, frigidere, aragazuri,…

- Operatorul de salubritate Floricon Salub SRL anunța programul dupa care va acționa pentru ridicarea deșeurilor in perioada Sarbatorilor Pascale, la Campina și in localitațile limitrofe. Modificarile intervin in ceea ce privește 25 aprilie 2022, a doua zi de Paști, zi in care nu se lucreaza.

- Mioveni: Campanie de colectare gratuita a deșeurilor reprezentate de echipamente electrice și electronice Incepand de astazi, pana pe 16 aprilie, in orașul Mioveni se va derula o noua campanie de colectare gratuita a deșeurilor reprezentate de echipamente electrice și electronice, vechi sau inutilizabile.…

- Pentru un oraș curat și un mediu mai sanatos, dar și pentru a conștientiza importanța reciclarii, Primaria municipiului Suceava, impreuna cu SNC (Sistem Național de Colectare), organizeaza campania de colectare gratuita a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice.Perioada campaniei: ...

- Primaria municipiului Suceava, impreuna cu SNC (Sistemul Național de Colectare), organizeaza campania de colectare gratuita a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Campania se desfașoara in perioada 4 – 15 aprilie 2022, orele 10:00 – 17:00 iar…

- In perioada 11-16 aprilie, va avea loc in orașul Mioveni o noua campanie de colectare gratuita a deșeurilor reprezentate de echipamente electrice și electronice, vechi sau inutilizabile. Locuitorii orașului Mioveni pot scapa gratuit de deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) participand…

- ADI Deșeuri și Supercom au demarat in aceasta saptamana prima campanie de colectare GRATUITA a deșeurilor voluminoase in 2022. Pentru ca aceasta sa se deșfașoare cat mai eficient, aveți mai jos cateva recomandari: 1. Verificați programul de colectare de pe strada sau din localitatea dumneavoastra pe…

- Incepand cu data de 18 februarie 2022, Primaria Buzau, Ecotic și RER SUD pun la dispoziția buzoienilor tri puncte fixe pentru predarea deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice. Locațiile in care se afla amplasate cele trei containere sunt Piața Centrala, Piața Dorobanți 2, Complex Crang (Micro…