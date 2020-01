Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cod galben de ceața, astazi, pana la ora 10 in județele Timiș, Arad și Bihor. Vizibilitatea va fi redusa sub 200 de metri și local sub 50 de metri. Vezi lista completa a localitaților vizate de codul galben de ceața. Județul Arad: Arad, Pecica, Santana,…

- Pe langa municipiu, in județul Arad sunt afectate alte 37 de localitați. Este vorba de: Pecica, Santana, Chișineu-Criș, Nadlac, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Vinga, Macea, Secusigiu, Șicula, Zimandu Nou, Șimand, Apateu, Șagu, Semlac, Sintea Mare, Mișca, Seleuș, Fantanele, Șepreuș, Livada,…

- In primul tur, acum doua saptamani, la ora 11 erau inregistrate puțin peste 34 de mii de voturi in județul Arad. Astazi, prezența este de 10.40%, cu 40.367 de voturi inregistrate in cele peste 400 de secții de votare din Arad. In municipiu s-au prezentat la urne deja 16.489 de persoane, adica 11.13%…

- Cele peste 400 de secții de votare au avut inscrise pe listele electorale permanente 387.977 de persoane. Dintre acestea, insa, doar 155.580 au votat. Lor li se adauga 17.948 de oameni care au votat in județul nostru pe listele suplimentare, dar și 1.498 de persoane care au folosit, din diferite…

- 44.10% dintre alegatorii aradeni au votat in județ, pana la ora 19. 152.370 de persoane au votat pe listele permanente, in timp ce alte 17.335 de persoane au votat pe cele suplimentare, iar 1.430 au folosit urna mobila. Procentul inregistrat la nivel de țara a ajuns la 46.84%, fiind inregistrate 8,5…

- Doar 42.10% dintre alegatorii aradeni au votat in județ, pana la ora 19. 145.561 de persoane au votat pe listele permanente, in timp ce alte 16.365 de persoane au votat pe cele suplimentare, iar 1.414 au folosit urna mobila. Procentul inregistrat la nivel de țara a ajuns la 45.08%, fiind…

- Din cei 387.977 de cetațeni cu drept de vot inscriși pe listele permanente, au votat pana la ora 10, in județul Arad, 18.524, la care se adauga 2.789 de voturi pe listele suplimentare. In total, 21.347 de persoane s-au prezentat la urne, in primele ore in care secțiile de votare au fost deschise.…

- ARAD. Fondurile transfrontaliere au fost o gura uriasa de oxigen pentru Consiliul Judetean Arad. Cum bugetul propriu al institutiei nu este unul foarte mare, care sa permita modernizarea infrastructurii rutiere, banii europeni nerambursabili au fost una dintre tintele actualei administratii…