- Asociatia Lions Club Constanta organizeaza in acest week end o noua actiune de igienizare. De data aceasta a fost aleasa pentru igienizare zona de pe malul Lacului Siutghiol din Mamaia. "Reluam un eveniment de succes. Alegem o zona din Frumosul nostru oras si o facem mai curata si mai frumoasa decat…

- Comunicat de presa organizata in cadrul proiectului de responsabilitate sociala ,,Adopta un spațiu verde!’’ Vineri, 20 aprilie 2018, Compania de Apa Arieș a organizat o noua acțiune de curațenie in

- In contextul Anului Centenar 2018, Centrul Rațiu pentru Democrație in cooperare cu Primaria Municipiului Turda și Compania de Apa Arieș va invita la evenimentul Discuție publica: Istoria pe ințelesul tuturor - Unirea de la 1918. Read More...

- Primaria are în gând sa amenajeze o zona de agrement, o zona de recreere, în cartierul Între Lacuri pentru care, potrivit proiectului de buget pe acest an, a alocat deja suma de 300.000 de lei, costul proiectului ridicându-se la 4,2 milioane lei. În sedinta…

- Timp de 5 zile, la inceputul acestei luni, 40 de elevi din 12 orașe s-au intalnit in Maguri-Racatau pentru a-și forma competențele necesare astfel incat aceștia sa schimbe in bine comunitațile din care provin. Aceștia au avut 3 zile de traininguri in care au invațat despre marketing, coordonare de proiect,…

- In data de 04 aprilie 2018, in jurul orei 12.00, Poliția Locala Turda a desfașurat o acțiune in cadrul Proiectului ”4/4 pentru Prieteni”, proiect demarat deAmbasada Statelor Unite in Romania și American Councils for International Education. Read More...

- Program casierii și birou relații clienți in perioada Sarbatorilor de Paște. Compania de Apa Arieș informeaza ca in perioada 06.04.2018 -10.04.2018 casieriile și biroul relații clienți sunt inchise. Read More...

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, in parteneriat cu societațile comerciale Domeniul Public SA, Compania de Salubritate SA și Compania de Apa Arieș SA demareaza campania: „Luna curațeniei de primavara-2018”. Read More...