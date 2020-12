O noapte la Opera Garnier din Paris cu Maria Callas

Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air reia zborurile de la Cluj-Napoca din 1 martie și introduce 13 rute noi care vor conecta Transilvania cu destinatii-cheie din Europa Blue Air va devansa cu o luna reluarea zborurilor internationale de la Cluj Napoca, prevazuta initial pentru sfarsitul lunii martie 2021, pentru a raspunde cererii…

- Blue Air reia zborurile internationale de la Cluj-Napoca din 1 martie și introduce 13 rute noi care vor conecta Transilvania cu destinatii-cheie din Europa Blue Air va devansa cu o luna reluarea zborurilor internationale de la Cluj Napoca, prevazuta initial pentru sfarsitul lunii martie 2021, pentru…

- Aeroporturile din Franța se pregatesc deja pentru transportul vaccinurilor care vor invinge Covid. Indiferent de compania care va lansa prima pe piața serul-minune, totul trebuie sa fie gata din timp - avioane special echipate, containere care sa mențina temperatura optima, securitatea și monitorizarea…

- Multe țari cer rezultatul negativ al unui test pentru coronavirus, inainte de a intra pe teritoriul lor, odata cu creșterea numarului de cazuri la nivel mondial, dar obținerea unui test la timp poate fi dificila pentru calatori. Astfel ca unii turiști au sfidat regulile și au cumparat ilegal rezultatul…

- Fortele de ordine franceze au dezmembrat o retea care facea trafic cu certificate pentru teste negative la COVID-19 pe care le vindeau cu sume cuprinse intre 100 si 300 de euro pasagerilor care calatoreau cu avionul in strainatate, transmite vineri EFE.Secretarul de stat pentru transporturi,…

- Blue Air anunța, vineri, ca din 18 decembrie, toate zborurile Blue Air operate pe ruta București - Paris vor avea ca aeroport de destinație Charles de Gaulle.„Incepand cu 18 decembrie 2020, toate zborurile Blue Air operate pe ruta București - Paris vor avea ca aeroport de destinație Charles…

- Blue Air anunța, vineri, ca din 18 decembrie, toate zborurile Blue Air operate pe ruta București - Paris vor avea ca aeroport de destinație Charles de Gaulle. „Incepand cu 18 decembrie 2020, toate zborurile...

- Modelul in varsta de 27 de ani a impartașit un zambet molipsitor in timp ce poza intr-o poienița idilica, intr-o ținuta care-i scoate in evidența silueta slaba. Nicole a purtat un top elegant masliniu Fendi, legat peste bustul ei ca o eșarfa și decorat cu logo-ul iconic al marcii. A asortat crop top-ul…