Stiri pe aceeasi tema

- China va acorda talibanilor un ajutor în valoare de aproape 31 de milioane de dolari constând în hrana, provizii pentru iarna, vaccinuri și medicamente, a anunțat miercuri ministrul afacerilor externe de la Beijing, potrivit CNN și BBC. Hua Chunyin, purtatorul de cuvânt…

- SUA au anunțat miercuri ca impartasesc asupra Afganistanului aceleasi obiective ca Rusia si China, doua natiuni care vad in retragerea americana o oportunitate de a-si intari influenta lor in aceasta tara, cooperand cu talibanii, noteaza joi AFP.

- Nu te bate la cap, iți e alaturi cand ai nevoie și te scapa de singuratate. Pentru milioane de oameni, boții cu inteligența artificiala au devenit substitut pentru un partner, scrie Washington Post. Ce sunt boții de chat cu inteligența artificiala? Boții de chat sunt niște programe pe calculator antrenate…

- Pandemia de Covid-19, care revine cu varianta Delta, a contaminat mai mult de 200 de milioane de persoane in lume, in special in Asia unde China promite sa distribuie doua miliarde de doze de vaccin, informeaza AFP potrivit news.ro. Beijingul "se va stradui sa livreze doua miliarde de doze…

- Grupul Stellantis a anuntat ca marca Lancia va deveni 100% electrica in 2026 la nivel global, iar Alfa Romeo va face acelasi lucru in 2027 pe principalele sale piete. Automobilele marca Alfa Romeo vor fi complet electrice in Europa, America de Nord si China, a precizat conducerea grupului Stellantis…

- Yellen a declarat ca Statele Unite si alte tari isi continua eforturile pentru a convinge China sa sprijine planurile aprobate duminica de Grupul celor sapte economii avansate. Ea a spus ca spera ca Beijingul va decide ca este in interesul sau sa sprijine planurile, care solicita o taxa corporativa…

- Diplomatul nominalizat pentru functia de adjunct al secretarului de stat pentru Asia de Est, a promis marti ca presedintele Joe Biden va continua sa-si consolideze relatiile cu Taiwanul, fara a sustine insa clar ideea unei revizuiri a delicatelor acorduri delicate cu China in aceasta privinta, noteaza…