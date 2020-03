O navă de croazieră transatlantică nu poate acosta în niciun port din cauza coronavirusului O nava de croaziera transatlantica nu poate acosta niciunde din cauza coronavirusului. La bord se afla 5 pasageri confirmați cu coronavirus, scrie CNN.

La bord se afla peste 600 de pasageri iar din cauza cazurilor de coronavirus, niciun port din marea Caraibelor nu le-a permis sa acosteze.



Oficialii britanici exploreaza opțiune pe care le aud pentru a permite acostarea navei botezate MS Braemar. Braemar a acostat momentan la 25 de mile de Bahamas și așteapta noi ordine din partea autoritaților pentru a putea sa aduca la bord mâncare, combustibil, medicamente și mai mult personal… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

