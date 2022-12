O navă cu grâu din Ucraina a ajuns în portul Doraleh din Djibouti, Etiopia O nava cu grau ucrainean destinat Etiopiei a sosit sambata intr-un port din Djibouti, fiind prima nava care a ridicat ancora in cadrul unui efort de a livra alimente tarilor cele mai vulnerabile la foamete și seceta, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul invaziei la scara larga a Federației Ruse in Ucraina, peste 1.248 de copii ucraineni au suferit din cauza din cauza razboiului - a anunțat, sambata, Biroul Procurorului General din Ucraina, potrivit Ukrinform, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca a plasat mine la un baraj hidroelectric din regiunea Herson din sudul Ucrainei, care se afla sub controlul fortelor rusesti. El a afirmat ca daca hidrocentrala Kahovka ar fi distrusa, aceasta ar provoca o catastrofa, relateaza Rador.…

- Fortele ucrainene au lichidat 430 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul soldaților ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 66.280 - potrivit unui raport publicat, miercuri, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, relateaza Rador. Fii la curent cu…

- Rada Suprema de la Kiev, parlamentul unicameral al Ucrainei, a recunoscut marți Republica Cecena Icikeria ca fiind "teritoriu ocupat temporar de Rusia", scrie agentia RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul lituanian al apararii, Arvydas Anusauskas, a anunțat, vineri, ca unitațile de artilerie autopropulsate germane Panzerhaubitze 2000 reparate in țara sa se intorc deja in Ucraina. "PzH2000, reparate in Lituania, se intorc pe campul de lupta din Ucraina. Mult succes!" - a scris Anusauskas…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca autoritatile de la Kiev mizeaza pe o schimbare pozitiva a pozitiei statelor membre ale NATO, care anterior erau sceptice cu privire la aderarea Ucrainei la Alianta, fiindca "situatia s-a schimbat radical", potrivit Rador. Fii la…

- Oleksi Arestovic este unul dintre principalii consilieri ai presedintelui Volodimir Zelenski. Dupa parerea lui, razboiul din Ucraina nu va dura mai mult decat pana in vara 2023. El a vorbit pentru ziarul german "Bild", relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi, la reuniunea ONU, ca Occidentul iși construiește politica fața de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe principiul „este un fiu de cațea, dar este al nostru”, informeaza Ria Novosti, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai…