Stiri pe aceeasi tema

- Nava Aquarius, inchiriata de SOS Mediterranee si Medecins sans Frontieres, a intrat duminica in portul spaniol Valencia (est), in jurul orei 08:00 GMT, cu o parte dintre dintre cei 630 de migranti pe care i-a salvat in largul Libiei, transmite AFP. Ceilalti migranti au sosit la Valencia…

- Sosirea lor intervine la o zi dupa plecarea spre Spania a navei umanitare Aquarius, finantata de organizatia neguvernamentala franceza SOS Mediterranee, nava care a ramas cu 629 migranti la bord in stand-by timp de peste 72 de ore, dupa ce Italia si Malta au refuzat sa-si deschida porturile.Majoritatea…

- Un tanar de 20 de ani, care a incercat sa fure o masina amenintand soferul cu un pistol cu bile, a fost prins de politistii Garzii de Coasta – Sectorul Politiei de Frontiera Cernavoda, acesta fiind cercetat pentru tentative la talharie calificata.

- Un tanar de 20 de ani a incercat sa fure o masina amenintand cu un pistol soferul acesteia. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta – Sectorul Politiei de Frontiera Cernavoda au descoperit arma aruncata intr-un gard.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Vama Veche un barbat, care a incercat sa introduca ilegal in tara peste 200 grame bijuterii din metal galben, susceptibile a fi din aur si fara documente legale. In data de 15.05.2018, in jurul orei 02.00, actionand in baza unei informatii,…

- Politia de Frontiera Romana va participa la Operatiunea Comuna "POSEIDON 2018", organizata de Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta - FRONTEX , cu nava maritima de patrulare si interventie MAI 1103 din cadrul Garzii de Coasta, care va fi detasata in Marea Egee timp de 3 luni.…

- Israelul a anuntat luni ca a anulat un proiect controversat de expulzare a migrantilor africani, semnand un acord cu ONU pentru reinstalarea unei parti a acestora in tari occidentale, transmite AFP. 'Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Israelul au ajuns la un…

- Politistii de frontiera constanteni au confiscat, in urma a opt perchezitii domiciliare desfasurate in municipiul Constanta si in doua localitati limitrofe, 7.236 pachete cu tigari de contrabanda, cinci autoturisme si sume de bani, in lei si euro, au informat, intr-un comunicat de presa transmis luni,…