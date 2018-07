Stiri pe aceeasi tema

- Polița Romana reacționeaza, dupa incidentul din București, in care o femeie a fost agresata din cauza unei știri false care s-a rostogolit de mai multe ori in mediile din Romania. ”Nu e neagra, e alba și nu fura copii, aduce cultura in comunitate…este o simpla ambulanța casata, folosita intr-un proiect…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a emis o hotarare prin care procurorii nu mai pot tine la sertar dosarele penale pe care le instrumenteaza. Pana acum, procurorii puteau tine la sertar ani intregi dosarele in lucru, intrerupand interventia prescriptiei faptelor, prin atasarea la dosar a diverse documente…

- In primul trimestru al acestui an, producatorul bistritean a inregistrat venituri cu 18% mai mici decat in exercitiul financiar precedent. Profitul net s-a injumatatit si el. De vina pentru asta ar fi cresterea costurilor cu materie prima, lipsa personalului calificat, dar si achitarea unui prejudiciu…

- In anul 2008, CNADNR a fost in mijlocul unui scandal dupa ce a vandut, cu mult sub pretul pietei, doua terenuri si patru case aflate in patrimoniul propriu. Pentru aceste fapte, fostul director al Companiei de Autostrazi si Drumuri Nationale, Dorin Debuceanu (Dumnezeu sa-l ierte!) a fost condamnat la…

- Scandal cat casa din cauza proiectului de amenjare a Pietei Centrale din Bistrita, propus de municipalitate, motivul discordiei fiind disparitia a mai bine de jumatate dintre castanii existenti in imediata apropiere a Bisericii Evanghelice. Scandalul a trecut si in plan politic, liberalii si reprezentantii…

- In luna aprilie se implineste un an de cand fostul director general al Leoni Bistrita, Marius Cotor, se judeca cu compania pe care a condus-o. La “aniversarea” de un an a procesului, acesta se muta tocmai in Maramures. Stramutarea a fost ceruta de catre cei de la Leoni. Anul trecut, Marius Cotor fostul…

- Lidl Romania avertizeaza clientii in legatura cu o tentativa de frauda prin intermediul unei false oferte online: „NOI OFERIM voucher gratuit 500$ pentru a sarbatori cea de-a 11-a aniversare”. Potrivit realitatea.net , Lidl Romania avertizeaza clienții cu privire la o tentativa de frauda, care circula…