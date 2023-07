Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au depistat, la controlul de frontiera, o minora din județul Buzau care a incercat sa iasa ilegal din Romania ascunsa in spatele scaunelor unei autoutilitare. Fata dorea sa iși insoțeasca prietenul in Ungaria, de unde el urma sa cumpere fructe pe care apoi…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 12 cetateni din Pakistan și Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge, in final, in Italia. *Un cetațean roman din Satu Mare este cercetat pentru trafic de migranți, in stare de retinere pentru 24 de ore. In…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un permis de conducere fals. Persoana aflata la volanul mașinii – o ucraineanca in varsta de 40 de ani – este cercetata penal. Marți, 23 mai a.c., in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a…

- Ascunși in doua TIR-uri, 47 de migranti au incercat sa treaca fraudulos frontiera cu Ungaria, pe la Nadlac si Nadlac II. 47 de cetateni din Bangladesh și Pakistan erau ascunși in doua tiruri incarcate cu saci cu granule din plastic și sticle cu apa minerala. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Polițiștii de frontiera satmareni au constatat, la controlul de frontiera efectuat pe sensul de ieșire din Romania, in PTF Urziceni, ca șoferul unei mașini, un satmarean de 42 de ani, nu poseda permis de conducere. Luni, 17 aprilie a.c., in jurul orei 15.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni…

- Un șofer din Maramureș s-a prezentat la frontiera cu Ungaria deși era baut bine. L-au simțit și polițiștii de frontiera, care nu l-au lasat sa iasa pana nu se trezește din beție, cel puțin. Dar acum are și alte probleme. Polițiștii de frontiera care au efectuat controlul documentelor au constatat ca…

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu peste trei tone de marfa second hand ce proveneau din Italia. Intrebarea care se pune este de ce vameșii…

