O echipa de scafandri de lupta EOD, din cadrul Forțelor Navale Romane, specializați in dezamorsarea și distrugerea dispozitivelor explozive, au executat, duminica seara, o misiune de distrugere a unei mine marine, aflata in deriva.

Pentru a doua oara de la inceputul razboiului, rusii au bombardat o nava sub pavilion moldovenesc. Nava era fara echipaj si plutea in deriva. Pe de alta parte, Ucraina rezista in Donetk si provoaca pagube importante infrastructurii militare rusesti. Petrolierul Millennial Spirit, sub pavilion moldovenesc,…