Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 15.04.2023, ora 08.00, autoritatile vamale și de frontiera din Romania si Republica Moldova implementeaza in PTF Albita rutier, pe sensul de intrare in Romania, controlul coordonat. Instituirea controlului coordonat al traficului va accelera și facilita traversarea frontierei comune,…

- PROIECT-PILOT… Incepand cu data de 15 aprilie 2023, ora 08.00, autoritațile de frontiera din Romania și Republica Moldova implementeaza in PTF Albița rutier, pe sensul de intrare in Romania, controlul coordonat. Activitatea se deruleaza in urma intrarii in vigoare a Decretului privind promulgarea Legii…

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș: dezbatere privind punctul de trecere a frontierei de stat Albita – Leuseni! ” Am dezbatut, in plenul Senatului Romaniei, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, printr-un proiect de lege, ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul Romaniei in Punctul de Trecere a Frontierei de stat Albita (Romania) – Leuseni (Republica Moldova) rutier, pe sensul…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, printr-un proiect de lege, ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul Romaniei in Punctul de Trecere a Frontierei de stat Albita (Romania) – Leuseni (Republica Moldova) rutier, pe sensul…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, printr-un proiect de lege, ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul Romaniei in Punctul de Trecere a Frontierei de stat Albita (Romania) - Leuseni (Republica Moldova) rutier, pe sensul

- Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea Acordului cu Guvernul Romaniei privind controlul coordonat pe teritoriul Romaniei, in punctul de trecere al frontierei de stat Leuseni – Albita, pe sensul de intrare in Romania, informeaza miercuri un comunicat ale executivului de la Chisinau. Acordul va…

- A fost aprobata semnarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Romaniei privind controlul coordonat pe teritoriul Romaniei, in punctul de trecere al frontierei de stat Leușeni - Albița, pe sensul de intrare in Romania. Acordul va contribui la accelerarea și facilitarea traversarii…