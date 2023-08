Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la ora 16:10, pompierii au fost anunțați prin apel 112 despre producerea unui incendiu la un autoturism pe Calea Lugojului din Timișoara. A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și s-au deplasat la locul evenimentului 2 autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor de intervenție…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe o strada din Lugoj. Doua motociclete pe care se aflau in total patru persoane s-au ciocnit de o mașina care ieșea dintr-o parcare. „La data de 2 august, in jurul orei 17:57, polițiștii Biroului Rutier Lugoj au fost solicitați sa intervina la un accident…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost solicitati sa intervina pentru degajarea unui element desprins de pe acoperișul unui bloc situat pe pe strada Tulnicului. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru degajarea unui element desprins de pe acoperișul unui bloc, pe strada Tulnicului,…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit joi dupa-amiaza la un accident rutier petrecut pe strada Corneliu Coposu, in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta. Potrivit IPJ Cluj, accidentul a avut loc in jurul orei 18.20, cand polițiștii au fost sesizați pentru a interveni…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, puțin dupa ora 9:00, pe o strada din Arad, unde un buldoexcavator a intrat in coliziune cu un autoturism. „Din cercetari a reieșit ca, un barbat se 52 de ani, din Bocsig, in timp ce conducea un buldoexcavator pe strada Corneliu Coposu din municipiu, a intrat…

- O fetita de 4 ani a ramas blocata in interiorul unei masini, parinții au cerut ajutorul pompierilor. Incidentul a avut pe strada Alverna din Cluj-Napoca, in plina zi. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente pentru a debloca un copil aflat intr-un autoturism…