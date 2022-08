Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: In accident sunt implicate un autoturism cu 7 persoane și un autocamion, ambele inmatriculate in Vaslui. Autoturismul se deplasa din direcția Bacau spre Barlad, iar autocamionul venea pe contrasens. Intr-o curba autoturismul a patruns pe contrasens și a intrat in autocamionul condus de un șofer,…

- GRAV!… Accident rutier la Iana spre Puiești, unde a avut loc o ciocnire a unui autoturism cu un camion. „La primul apel, s-au anunțat trei victime dintre care un copil. Au fost trimise doua ambulanțe SAJ dintre care una cu medic și o ambulanța ISU, de la Barlad. La fața locului au fost gasite 5 […]…

- Accident rutier pe DN28, in Letcani, dupa ce o camioneta si un microbuz s-au ciocnit in sensul giratoriu. 9 oameni au ajuns la spital: 4 pacienti au fost transportati la Spiridon, 4 la Neurochirurgie si un adolescent in varsta de 16 ani a fost dus la sectia de Pediatrie din cadrul Spitalului „Sfanta…

- Echipajele de prim-ajutor au intervenit miercuri noapte in cazul unui barbat de 40 de ani, din localitatea Bosia, comuna Ungheni, care a fost injunghiat in spate, in zona gatului, fiind victima a unei agresiuni fizice. La fata locului a plecat direct echipa de Terapie Intensiva Mobila, fiind insotita…

- Un echipaj de Terapie Intensiva al SMURD Iasi transfera in cursul zilei de astazi, 19 iulie, de la Falticeni la Spitalul de Copii „Sf. Maria" doua fetite din cauza unor complicatii aparute in urma infectarii cu SARS-CoV-2. „Echipajul aduce de la Falticeni gemene de o luna si 17 zile, 2,5 kilograme,…

- O fetita in varsta de 9 ani a fost transferata cu elicopterul SMURD, in cursul serii de vineri, de la Spitalul Roman la Spitalul pentru Copii ‘Sf. Maria’ Iasi, dupa ce a suferit arsuri pe jumatate din corp. Medicul Sidonia Susanu, coordonatorul Unitatii Functionale de Arsi si Chirurgie plastica din…

- Copilul in varsta de 10 ani care se afla in stare foarte grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a fost lovit de o masina in Harlau s-a stins din viata in cursul zilei de ieri, 26 iunie. Medicii spun ca starea sa a fost una foarte grava de la inceput din cauza leziunilor suferite, in…

- Un grav accident rutier s-a produs sambata in județul Hunedoara, soldat cu șapte victime, printre care un copil inconștient. Autoritațile au fost in alerta. Accidentul rutier a avut loc in localitatea Carnești, județul Hunedoara. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau opt persoane,…