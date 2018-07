Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte trei au fost ranite dupa ce un vehicul a lovit un grup de pietoni, in orasul rus Soci, situat pe litoralul Marii Negre, unde se desfasoara meciuri ale Campionatului Mondial de Fotbal, informeaza Mediafax.Politia suspecteaza ca soferul vehiculului…

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte trei au fost ranite dupa ce un vehicul a lovit un grup de pietoni, in orasul rus Soci, situat pe litoralul Marii Negre, unde se desfasoara meciuri ale Campionatului Mondial de Fotbal.

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte trei au fost ranite dupa ce un vehicul a lovit un grup de pietoni, in orasul rus Soci, situat pe litoralul Marii Negre, unde se desfasoara meciuri ale Campionatului Mondial de Fotbal.

- Intre doua meciuri, gazdele oraselor din Rusia au pregatit mai multe oferte turistice pentru suporterii straini. In Moscova se organizeaza excursii pentru toate gusturile, pe teme istorice, culinare si, evident, legate de fotbal.

- Celebrul solist Kamara Ghedi (42 de ani), din trupa ”Alb Negru”, s-a accidentat la mana stanga, in urma cu doua saptamani, in timpul unui meci din cadrul Campionatului Mondial al Artiștilor, susținut in Rusia, și, de atunci, acuza dureri atroce. Prin urmare, merge zilnic la ședințe de fizioterapie. …

- Cel puțin 43 de oameni au fost raniți, iar mulți dintre ei se afla in stare critica in spitalele din New Jersey. "Totata lumea implicata in accident a fost ranita", a declarat Murphy. In urma incidentului, atobuzul școlar a fost complet distrus, iar parți din acesta au ajuns chiar și la cațiva zeci…

- Un grav accident a avut loc sambata la pranz, pe DN 17, in localitatea Vama. O tanara in varsta de 22 de ani a ajuns in stare grava la spital, iar o alta de 3 ani a fost usor ranita, dupa ce un autoturism a fost scapat de sub control si le-a acrosat pe cele doua, in timp ce de deplasau pe trotuarul…

- Cel putin patru persoane au murit, sambata, in orasul german Munster, dupa ce o masina a intrat intr-un grup de pietoni, a anuntat Ministerul german de Interne, citat de Mediafax. Printre victime se afla si atacatorul, care s-a sinucis prin impuscare. Cel putin 20 de persoane au fost ranite, iar…