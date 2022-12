Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) Dragos Vlad care a fost parte a delegatiei romane care a participat la o vizita de lucru in Republica Moldova, pe data de 12 decembrie, a fost oprit pentru ca circula cu o masina furata care apartinea Guvernului, iar autoturismul a fost confiscat…

- Guvernatoarea Gagauziei, Irina Vlah și-a exprimat nemulțumirea la ședința Guvernului ca Legea Bugetului pentru 2023, publicata astazi, este deja supusa votului. „Nu exista vreo posibilitate de a studia cifrele din lege”, a spus Vlah. Prim-ministra, Natalia Gavrilița, a venit cu explicații. „Intr-adevar…

- Parlamentul a adoptat, joi, cu votul a 55 de deputați, prelungirea starii de urgența in Republica Moldova cu inca 60 de zile, in contextul razboiului din Ucraina. Documentul a fost aprobat la propunerea Guvernului de la Chișinau, informeaza TV8.md și Moldpres . Premierul Natalia Gavrilița a declarat…

- Un sofer in varsta de 19 ani a murit, in primele ore ale zilei de luni, dupa ce masina acestuia, care era oprita pe marginea DN 1, in afara localitatii Banesti, a fost lovita de un alt autoturism.In timp ce se deplasa spre Ploiești, in zona Banești, acesta ar fi lovit un animal. Cand a coborat din mașina,…