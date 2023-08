Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX: Aducerea moaștelor Sfantului Intai Mucenic și Arhidiacon Ștefan Moaștele Sfantului Intai Mucenic și Arhidiacon Ștefan au fost descoperite la multa vreme dupa mucenicia indurata pentru Hristos, cand a fost ucis cu pietre de catre iudei in primii ani ai Bisericii creștine. Dupa ucidere,…

- In aceasta luna, in ziua a zecea, pomenirea Sfintilor 45 de Mucenici, care au marturisit in Nicopolea Armeniei.Acestia, in zilele imparatului Lichinie si ale lui Lisie ighemonul, au marturisit pe Hristos. Si capeteniile lor erau si capetenii ale cetatii: Leontie, Mavrichie, Daniil si Antonie. Si fiind…

- In aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea celui dintre sfinti Parintelui nostru Andrei din Ierusalim, arhiepiscopul Cretei.Sfantul Parinte Andrei s a nascut la Damasc in jurul anului 660. Cel care avea sa fie numit cel mai armonios dintre melozi s a aflat fara grai in primii sapte ani ai vietii sale.…

- 29 iunie: Sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Cine au fost Sfinții Petru și Pavel și de ce sunt importanți Sfinții Petru și Pavel sunt doi dintre cei mai importanți apostoli ai lui Iisus Hristos, recunoscuți in tradiția creștina și sarbatoriți in calendarul ortodox pe 29 iunie. Iata cateva…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Alexandru și Antonina; Sfantul Sfințit Mucenic Timotei, episcopul Prusei Sfintii Alexandru si Antonina erau din Asia Mica. Sfanta Antonina isi ducea viata in curatie si pentru ca era crestina, nevrand sa se lepede de Hristos, a fost prinsa de dregatorul Festus…

- CALENDAR ORTODOX: Sfinții Mucenici Luchilian, Ipatie și Paula fecioara Sfantul Luchilian a trait pe vremea imparatului Aurelian (270-275) și a fost pagan o lunga perioada din viața sa. Dar, intorcandu-se de la idoli la credința in Hristos, a primit Sfantul Botez și pe mulți ii intorcea de la deșertaciunea…

- Odovania praznicului Inaltarii Domnului; Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava Dezlegare la peste sunt celebrate azi de catre crestini. Sfantul Mare Mucenic Ioan s a nascut in slavita si marea cetate Trapezunt, de langa Marea Neagra. El calatorea prin multe cetati si facea negot.Deci, odata, pe cand…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea sfintei mucenite Glicheria.Aceasta a trait in zilele imparatului Antonin si a guvernatorului Savin, in cetatea Traianopolei. Si aducand guvernatorul jertfa idolilor in cetate, sfanta a facut semnul cinstitei cruci pe frunte, si a mers la guvernator,…