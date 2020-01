Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc pe DN 17, in localitatea Crainimat, unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabila și a intrat intr-un cap de pod. O femeie insarcinata a ajuns la spital. Modulul SMURD și un echipaj medical SMURD au intervenit la locul accidentului, fiind anunțata, prin apelul la 112,…

- Oneata a avut parte de un episod neplacut, in urma cu cateva luni. Invitat la un botez de Adrian Minune, a fost batut, lasat inconstient si luat ulterior cu salvarea. Dupa incidentul de la restaurant, aflat undeva in Capitala, "Regele Barbutului" a fost amenintat de doi indivizi, pe strada, scrie…

- Scandal in aceasta dimineața, in satul Zizin, comuna Tarlungeni. Un barbat a fost agresat de mai multe persoane și batut sora cu moartea. Vecinii ne-au spus ca nu este prima oara cand au loc astfel de certuri violente. De data aceasta omul a fost batut incat a fost necesara intervenția unui echipaj…

- Un tanar de 18 ani, din satul Oxentea, raionul Dubasari, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost batut cu cruzime si injunghiat. Principalii suspecti sunt fostul prieten al iubitei sale, precum si tatal agresorului.

- Atunci cand unui pasager in varsta i s-a facut rau, in timpul unui zbor din Guanzhou la New York, un doctor aflat printre calatorii de la bordul avionului a reusit sa-i salveze viata sugandu-i urina, timp de 37 de minute, din vezica blocata, cu un tub de plastic si o sticla de vin goala. Zborul China…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a acuzat pe colegul sau de la Digi 24, Cosmin Prelipceanu, ca a fost serviabil in cadrul interviului cu Gabriela Firea. Prezenta la un interviu pentru DC News, Firea i-a spus moderatorului Bogdan Chirieac sa inceapa sa ii care pumni și picioare, pentru ca acesta…