- Șeful ISU Suceava, col. Costica Ghiața, a propus in ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența care a avut loc astazi, inființarea in cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) a unei linii telefonice special dedicata aspectelor legate de…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti au fost sesizati, in data de 6 august, de catre un tanar de 29 de ani, cu privire la faptul ca a observat o mana de om in raul Siret din localitatea Horia. "Imediat, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt s-a constituit…

- Politistii de frontiera din de la Bechet (Dolj) au descoperit, ascunse intr-un camion, 162.500 pachete cu tigari, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca ilegal in tara. E cea mai mare captura de țigari de contrabanda din acest an, avand o...

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a comparat situatia existenta in timpul acestei pandemii cu cea a unui avion aflat intr-o stare de urgenta, iar pasagerii nu mai sunt de acord de decizia comandantului si incep sa voteze care masuri sunt mai bune si vor sa schimbe manualul…

- AREST… Marius, barbatul de 39 de ani din Stanilesti, cel care a fost primul roman arestat in perioada Starii de Urgenta, dupa ce a batut doi politisti, ramane dupa gratii. Acesta a fost trimis in judecata, iar instanta a decis ca nu merita sa fie lasat in libertate, dupa ce a batut politistii care au…

- Conform polițiie, atacul nu este considerat ca avand legatura cu terorismul, insa ancheta este sprijinita de poliția antiterorista. Tanarul de 25 de ani din Reading a fost arestat la locul atacului, fiind suspectat de crima, a anuntat politia, care a precizat ca nu mai cauta nicio alta persoana…