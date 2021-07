Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 10 ani care se plangea ca vede in ceata a fost diagnosticata cu o afectiune rara. Ea a fost supusa unei interventii chirurgicale de urgenta, medicii fiind retinuti in privinta sanselor acesteia de supravietuire. Fetita cu neurofibromatoza. Dupa ce au consultat-o timp de… sase ore, medicii…

- Cei doi se aflau in toiul unui conflict conjugal violent, iar la un moment dat barbatul s-a repezit spre mama copiilor cu un cutit. Speriat, baiatul a sarit sa o apere și a primit el lovitura de cuțit. In tot acest timp, sora baiatului, speriata și ea, a sunat la 112.„Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala…

- Invitat in platoul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars, ”Gogoașa” a oferit primele declarații dupa operația pe care a facut-o la rinichi. Constantin Zamfirescu a povestit momentele grele prin care a trecut, dar mai ales, cum a aflat ca are cancer. Actorul a recunoscut ca boala prin care a trecut…

- Iulia Froicu este politista din Botosani care a salvat astazi, 8 mai, o fetita ce era tinuta ostatica de propriul tata. Totul s-a intamplat intr-un apartament din Botosani. Polițista s-a dus la geamul apartamentului, in care se afla barbatul de 35 de ani care era inarmat cu un cutit si care si-a batut…

- Un barbat de 36 de ani și-a sechestrat copilul in varsta de 3 ani, in apartamentul sau din Botoșani, iar mama a facut apel la 112 din cauza comportamentului violent. O polițista a reușit sa intre in...

- Compania daneza de bijuterii Pandora a anuntat ca va renunta la diamantele extrase din mine pentru a comercializa produse mai etice, la un an dupa ce a ales sa utilizeze doar aur si argint reciclate pana in 2025. Potrivit AFP, Pandora, companie specializata in bijuterii entry-level și unul dintre cei…

- Specialiștii neurochirurgi ai Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. N. Oblu” Iași au reușit sa salveze viața unei fetițe de doar 12 ani din județul Botoșani. Copilul a ajuns in unitatea de primi urgența in stare grava, neurochirurgii descoperind o tumora cerebrala extrem de rara. Tumora cerebrala…

- Danemarca renunța la vaccinul anti-COVID Johnson & Johnson, invocand ingrijorari legate de posibilele efecte secundare grave. „Autoritatea daneza de sanatate a ajuns la concluzia ca beneficiile...