- Dana Rogoz are 36 de ani și este mama a doi copii, Vlad și Lia. Fetița actriței, in varsta de 1 an și 7 luni, a devenit o mica vedeta in mediul virtual, imaginile cu ea find apreciate de toata lumea. Dana Rogoz a postat pe pagina personala de Facebook povestea unei fotografii cu fiica ei, care a ajuns…

- Un test de sarcina bazat pe saliva a fost lansat joi de startup-ul Salignostics din Ierusalim, fiind primul test de acest fel din lume, relateaza The Jerusalem Post, potrivit News.ro . Prezentat drept o metoda ieftina, rapida si noninvaziva de depistare a sarcinii, testul SaliStick a fost creat in urma…

- EMA a autorizat in luna iulie administrarea vaccinului Moderna la adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani.Compania americana Moderna a anuntat marti ca a depus la Agentia Europeana pentru Medicamente EMA cererea oficiala privind autorizarea vaccinului sau anti COVID 19 pentru copiii din grupa…

- Este pentru prima data cand pleaca de langa fetita ei pentru o perioada atat de lunga. Angela Rusu a facut cel mai mare sacrificiu din cariera ei de artist, fiind nevoita sa-si lase fetita de numai cinci luni acasa cu soacra si cu sotul, pentru a pleca intr-un turneu care se desfasoara in America pe…

- Ministerul Sanatații a anunțat situația stocurilor de medicamente pentru tratarea COVID-19 și a precizat ca in ultimele 2 luni consumul de medicamente pentru tratarea pacientilor infectati a crescut de cel putin 6 ori.

- Trei spitale din judetul Covasna au primit, azi, aparate de ventilatie si medicamente pentru tratarea pacientilor COVID-19 din donatia facuta Romaniei de catre Guvernul Ungariei. Doua aparate de ventilatie, 200 de masti pentru ventilatie noninvaziva si 300 de cutii de Favipiravir au fost donate Spitalului…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 in unele tari este „imorala și nedreapta” in conditiile in care Africa are o rata foarte scazuta de vaccinare și nu face progrese, a acuzat marți directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care…