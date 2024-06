SURSE: Alegerile prezidențiale, pe 15 sau 29 septembrie. Guvernul ia o decizie oficială marți Negocierile privind alegerile prezidențiale au continuat și azi, dupa ce nu s-a ajuns un consens la ședința de miercuri seara. Surse politice spun ca Guvernul ar fi ales ca scrutinul sa aiba loc pe data de 15 sau 29 septembrie. Cand ar putea avea loc alegerile prezidențiale Ședința de coaliție de miercuri seara a fost […] The post SURSE: Alegerile prezidențiale, pe 15 sau 29 septembrie. Guvernul ia o decizie oficiala marți appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare, reunita astazi in sedinta, nu a luat o decizie finala privind data alegerilor prezidentiale din acest an. Surse politice au precizat ca nici la sedinta coalitiei de astazi nu s-a ajuns la nicio decizie definitiva legata de data alegerilor prezidentiale. Au ramas in discutie doua…

- A fost blocaj in coalitie, la intalnirea de miercuri seara, pentru stabilirea datei alegerilor prezidentiale, astfel ca sedinta Executivului de joi a fost reprogramata la o data ulterioara. Guvernul urma sa adopte in sedinta Hotararea de guvern calendarul alegerilor prezidentiale, in septembrie. Data…

- „Trebuie sa negociem pana avem un rezultat echilibrat”, a spus Ciuca despre data alegerilor prezidențiale, inaintea discuțiilor cu PSD. Social-democrații spun ca prezidențialele trebuie organizate in septembrie, așa cum s-a decis in coaliție și așa cum liberalii au fost de acord. PNL, pe de alta parte,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat vineri, 14 iunie, referitor la refuzul premierului Marcel Ciolacu de a muta alegerile prezidențiale in decembrie, ca singura chestiune de analiza este legata de efectele asupra procesului de invațamant, deoarece organizarea scrutinului in septembrie se suprapune…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca , a anuntat, vineri, ca toti presedintii de filiala au stabilit, in unanimitate, ca liberalii sa aiba propriul candidat la alegerile prezidentiale. Liderii filialelor judetene au participat la analiza rezultatelor alegerilor, cifre care ”reconfirma PNL ca fiind cel mai…

- Foarte mulți romani se intreaba daca Nicolae Ciuca va candida la alegerile prezidențiale. In acest sens, liderul PNL a declarat ca, in cursul saptamanii viitoare se va face o analiza, urmand a veni, ulterior, cu un raspuns. ”Dupa ce se vor fi incheiat alegerile locale, nu mai este mult, mai putin de…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, la Alba Iulia, referindu-se la posibilitatea ca PSD sa il sustina pe Mircea Geoana la alegerile prezidentiale, ca acesta a spus ca nu doreste sa fie sustinut de Partidul Social Democrat. „Domnul Mircea Geoana a spus ca nu doreste sa fie…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…