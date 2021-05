Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 49 de ani, din judetul Botosani, este anchetat penal dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19 cu a treia doza de Pfizer, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul s-a prezentat la un…

- Lunga perioada in care fanii echipei antrenate de Steven Gerrard au sperat sa guste din nou din succesul de a fi cei mai buni din Scoția a luat sfarșit. Cu aportul important al lui Ianis Hagi, Rangers a caștigat campionatul intr-un stil de mare echipa. A terminat sezonul neinvinsa, iar mijlocașul de…

- Timpul de gatit din primul battle din sezonul 9 „Chefi la cuțite” s-a scurt rapid și a venit momentul ca jurații și concurenții din cele trei echipe sa infrunte emoțiile date de banda de foc!

- CFR Cluj a cucerit Supercupa Romaniei din 2020, dupa 4-1 la loviturile de departajare cu FCSB. In timpul regulamentar scorul inregistrat a fost 0-0. CFR Cluj a cucerit Supercupa Romaniei! Toate detaliile, AICI FCSB a rezistat avalanșei de ocazii a celor de la CFR Cluj din timpul regulamentar, dar la…

- Doar persoanele imunizate la noul coronavirus au voie sa efectueze omra sau rugaciuni la Mecca odata cu inceperea Ramadanului, au anunțat autoritațile din Arabia Saudita, potrivit Agerpres, care citeaza AFP.Credinciosi purtand masti de protecție au intrat in Marea Moschee in grupuri, marti, 13 aprilie,…

- Zeci de fermieri din Iasi si din alte judete ale Moldovei au marsaluit cu agregatele agricole miercuri pe strazile din Iasi, nemultumiti fiind de faptul ca nu au primit sustinere din partea guvernului pentru pierderile suferite anul trecut. Foto: (c) Daniela MALACHE / AGERPRES…

- Este zi mare astazi pentru Mirela Vaida. Frumoasa prezentatoare de la Acces Direct implinește 39 de ani, iar colegii sai au ținut sa o sarbatoreasca așa cum este mai frumos. Iata ce surpriza a primit indragita vedeta, in direct.

- Mama unei fetițe de 9 ani și un exorcist au fost arestați in Sri Lanka dupa ce ar fi ucis in bataie copilul in timpul unui ritual de exorcizare menit sa indeparteze "spiritul rau" care il poseda, informeaza The Independent.