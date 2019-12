Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Timișoara, acolo unde noua oameni ai legii care au pazit blocul morții de pe strada Miorița au mers la spital. Unul din agenți a acuzat grețuri, spun surse medicale. Se pare ca oamenii legii au fost supuși unor controale de rutina, pentru ca medicii sa se asigure ca sunt in afara oricarui…

- Andreea Balan atrecut prin momente de groaza. Clara, fiica sa cea mica, a leșinat in casa și a fost nevoita sa ajunga de urgența la spital. Andreea Balan se afla la repetiții cand a fost sunata de soțul sau, George Burcea. Acesta a sunat-o, extrem de agitat, și i-a dat vestea, spunandu-i ca probabilitatea…

- Au fost momente ingrozitoare pentru Andreea Balan. Vedeta a simțit pe pielea ei ce inseamna sa te temi pentru copilul tau, atunci cand un incident care a implicat-o pe fiica ei cea mare, Clara, a facut-o sa vada negru in fața ochilor.

- Specialistii Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta de Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, coordonati de doctorul Horatiu Suciu, au efectuat joi, in premiera in Romania, o interventie pe cord deschis la o fetita de aproape doi ani, dupa o procedura…

- Ana Maria Preda, fiica regretatului artist Aurelian Preda trebuia sa fie prezenta in aceasta seara in platoul Acces Direct, acolo unde urma sa fie dezbatut subiectul testamentului secret lasat in urma de cantareț.

- Tamara Buciuceanu Botez a trecut prin clipe grele, chiar și inainte de a ajunge pe patul de moarte, la spital. Indragita actrița a teatrului romanesc avea de ceva vreme probleme de sanatate, care se pare ca iși pusesera amprenta pe moralul marii artiste. Asta se poate observa clar pe imaginile exclusive…

- Accident in lanț, produs pe autostrada A1 Deva-Nadlac, in dreptul localitații Bethausen din județul Timiș. Cinci persoane au ajuns la spital, in urma carambolului in care au fost implicate doua tiruri și patru mașini. In accident au fost implicați in total 14 oameni. Carambolul a avut loc miercuri dimineața,…

- Gabriela Cristea a ajuns de urgenta la spital cu fiica ei cea mica, Iris. Micuta a avut stari de rau marti, motiv pentru care mama ei si Tavi Clonda au decis sa plece rapid la medic, pentru a primit ajutor.