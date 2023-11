Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 781 de cetațeni straini sunt așteptați sa paraseasca sambata Gaza prin punctul de trecere de la Rafah, potrivit unei surse oficiale egiptene, transmite CNN.Pe lista figureaza persoane cu cetațenie egipteana, americana, britanica, germana și franceza.Sunt asteptati sa iasa din Gaza:55 de…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i-a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat marti la actiuni care sa impiedice extinderea conflictului intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas si a declarat ca eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas este „primul obiectiv”, informeaza AFP. „Cred ca este datoria noastra ca combatem…

- Premierul Marcel Ciolacu, a spus vineri, inaintea ședinței de Guvern, ca au fost aprobate ajutoare pentru palestinienii din Fașia Gaza. ”Ajutorul consta in produse alimentare, apa, haine, paturi și incalțaminte, pe care Ministerul Apararii la va transporta urgent acolo cu avionul”, a precizat premierul…

- Șeful diplomației din Turcia, Hakan Fidan, a avut o conversație telefonica cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, discutand despre “posibilitatea” eliberarii ostaticilor din atacul lansat de Hamas la 7 octombrie impotriva statului Israel, a anunțat luni Ministerul turc de Externe, conform AFP, preluat de…

- Hamas a lansat cel mai mare atac aerian de la 7 octombrie: deputații fug in adaposturile antiaerieneChiar in timpul acestei sedinte a Knessetului (Parlamentul israelian), sirenele care anunta ca se apropie rachete au sunat la Ierusalim si Tel Aviv, dupa ce militantii din Fasia Gaza au lansat rachete…

- Membrii familiilor a zeci de ostatici rapiți de militanții Hamas au protestat sambata in fața Ministerului israelian al Apararii din Tel Aviv pentru a cere eliberarea imediata a celor dragi lor, potrivit Euronews.com. ”A fost rapita in pijamale” Liri Elbag este una dintre persoanele despre care se crede…

- Imaginile filmate de o drona prezinta scene apocaliptice surprinse la puțin timp dupa masacrul comis de Hamas la un festival de muzica organizat in weekend in apropiere de Fașia Gaza. Peste 260 de persoane care au participat la Nova Festival, in apropierea kibbutz-ului Re'im din sudul Israelului au…