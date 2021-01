Stiri pe aceeasi tema

- Revelionul din acest an, marcat de pandemia de coronavirus, va arata diferit in multe dintre marile orase ale lumii, iar in marile capitale europene focurile de artificii de Anul Nouu au fost anulate, transmite CNN.Londra a anunlat spectacolul de artificii, dupa ce Boris Johnson, premierul Marii Britanii…

- In noaptea de Revelion, Jean-Michel Jarre va susține un concert virtual de muzica electronica in Catedrala Notre-Dame din Paris. Se anunța un show incendiar, creat cu ajutorul realitații augmentate. Welcome to the Other Side Jean-Michel Jarre, unul dintre starurile mondiale ale scenei de muzica electronica…

- Neymar declanșeaza un scandal uriaș la sfarșit de an. Petrecere cu 500 de invitați in Brazilia, una dintre cele mai afectate țari de pandemie din America de Sud, cu 7,5 milioane de cazuri de coronavirus și peste 190.000 de decese. Potrivit jurnalului local O Globo, starul lui PSG a inchiriat o casa…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 25 decembrie 2020, in Municipiul Alba Iulia , in zona Kaufland, unde un minor de 13 ani a fost acrosat de un autoturism. Potrivit IPJ Alba , este vorba despre un autoturism care a acroșat un minor in varsta de 13 ani, care traversa strada printr-un loc marcat corespunzator.…

- Franta a detectat la randul sau, dupa Danemarca, prezenta noului coronavirus la o ferma de nurci, la sud-vest de Paris, a anuntat duminica guvernul, potrivit AFP. „S-a ordonat sacrificarea tuturor celor 1.000 de animale aflate la ferma si eliminarea produselor legate de acestea”, se arata intr-un comunicat…

- Peste 60% dintre romani se asteapta sa cheltuiasca mai putini bani pentru sarbatorile de Craciun si Anul Nou din acest an, potrivit unui sondaj international ING realizat in cinci tari europene (Germania, Romania, Polonia, Spania si Olanda).

- Sase tari au raportat pana acum cazuri de COVID-19 la nurci, acestea fiind inregistrate la ferme, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform AFP, citata de news.ro.Zilele trecute, Danemarca a decis sacrificarea a aproximativ 15 milioane de nurci, dupa ce s-a descoperit ca sunt purtatoare…

- Puiul din Europa vandut in supermarketuri cu prețuri reduse prezinta riscuri pentru sanatatea umana, potrivit Digi24, care prezinta un studiu realizat de ONG-ul Germanwatch. Potrivit sursei citate, in raport se arata ca au fost gasite niveluri ridicate de superbacterii rezistente la antibiotice in puiul…