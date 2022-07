O lume a celorlalţi Personajele lui Ondaatje stau, prin urmare, sub semnul „dublei critici", adica, in limbajul postcolonial, sub semnul „dublei identitati". De aici rezulta tipologii maleabile, dar si, paradoxal, neconcesive. Problema identitatii traverseaza ca un fir rosu opera lui Michael Ondaatje (n. 1943). Provenit din indepartata Sri Lanka, educat in Anglia si naturalizat (din 1962) in Canada, scriitorul a trait, cu intensitate maxima, „dedublarile" culturale, descrise atat de plastic de Edward Said in Orientalism, folosindu-le ulterior ca sursa primara de inspiratie pentru epicul lui. Inca din primul roman… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

