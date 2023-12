Stiri pe aceeasi tema

- O opera de arta realizata pe un indicator rutier din Londra a disparut brusc vineri, fiind luata de un barbat care a fugit cu ea in brate la foarte putin timp dupa ce lucrarea fusese revendicata de artistul stradal Banksy.

- Vești bune din comuna Aninoasa! Barbatul de 76 de ani, din localitate, dat disparut joi dupa-amiaza, a fost gasit, dupa mai mult de 50 de ore de cautari, prin imprejurimi. Imediat dupa ce a fost depistat, batranul a fost transportat la spital pentru o evaluare medicala. „Astazi, 15 decembrie, barbatul…

- Un inel cu diamante, in valoare de 750.000 de euro, a disparut dintr-o camera a hotelului Ritz din Paris, in timp ce proprietara era la cumparaturi. Inelul a fost gasit dupa trei zile intr-un loc total neasteptat, scrie News.ro. Vineri dupa-amiaza, o femeie din Malaezia, cazata la Ritz, a mers la politie…

- Caz ingrozitor in Galați! Un barbat și-a omorat partenera in urma cu cateva zile. Imediat dupa ce a comis crima infioratoare barbatul a disparut fara urma. In aceste momente, polițiștii il cauta pe criminal. Acesta este cautat de zile intregi și nimeni nu știe nimic despre locul in care s-ar afla.

- Oamenii de știința de la Institutul din Amsterdam, impreuna cu colegii de la Muzeul de Istorie Naturala din Londra, au stabilit ca o specie de pește numita Coregonus oxyrinchus nu a disparut, așa cum se credea anterior. Acest lucru a fost dezvaluit de publicația BMC Ecology and Evolution. Pentru a-și…

- Cristian Cioaca a fost eliberat din inchisoare in urma cu aproximativ doua luni, dupa ce a ispașit aproape un deceniu din pedeapsa care i-a fost data, fiind acuzat de dispariția Elodiei Ghinescu.Imediat dupa ce a ieșit din penitenciar, barbatul nu a vrut sa ofere foarte multe detalii, iar la scurt…

- DE NEGASIT… Un batran din Satu Nou, comuna Solești, a fost dat disparut de familie. Acesta ar fi plecat de acasa ieri, 9 octombrie, in intervalul orar 07:30-08:00, nu a mai revenit și nici nu și-a contactat familia. Barbatul are 83 de ani și urmatoarele semnalmente: inalțime de 1.70 metri, greutate…

- Aseara, dintr-o casa de tip familial din Vladimirescu a disparut o fata de 12 ani. „La data de 5 Octombrie a.c., in jurul orei 22:30, minora COVACIU MARIA-CRISTINA de 12 ani, a plecat de la o casa de tip familial din Vladimirescu și nu s-a mai intors. Minora are inalțimea de 1,65 metri, aproximativ…