- Vineri, 28 iulie, APAH Transilvania marcheaza Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei prin organizarea a doua sesiuni de testare gratuita in vederea depistarii infectiei cu virus hepatitic B si C, in sat Rediu și in comuna Aiton. Joi, 27 iulie, va așteptam sa va testați gratuit pentru hepatita B…

- Pompierii au primit pe numarul de urgența un apel care semnala producerea unui incendiu la o șura in satul Valcele din comuna Feleacu., La fața locului se deplaseaza autospecialele de stingere. O mana de ajutor sunt așteptați sa dea și cei de la serviciul voluntar pentru situații de urgența. Revenim…

- Vineri a fost cu siguranța ziua accidentelor rutiere. O mulțime de astfel de evenimente s-au petrecut pe raza județului Cluj, majoritatea grave. Un accident rutier a avut loc și in comuna Savadisla. Un conducator auto a cazut cu mașina de pe podul de la Stolna. Salvatorii au gasit pe bancheta din spate…

- Bugetarii au avut parte de 5 zile de relaxare cu ocazia unei minivacanțe prelungite de 1 Iunie și Rusalii. Deja gandul zboara la urmatoarele libere legale, care vor fi in luna august. Mai exact de „Sfanta Marie”. In 15 august, cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului, este zi libera legala. In…

- PNL face de rușine Clujul prin faptele de corupție savarșite de unii peneliști in funcții publice, cum este și consilierul județean Gheorghe Iancu. A fost prins, pentru a doua oara, ca și-a folosit funcția publica in interes personal. USR cere demisia din Consiliul Județean a lui Gheorghe Iancu care…

- Primarul comunei Calarași, Ioan Racolța, a prezentat in cadrul unui interviu acordat ASPress proiectele care sunt in desfașurare la momentul actual in comuna. Asfaltarea tuturor strazilor din satul Calarași Gara, modernizarea iluminatului public, lucrari de reabilitare a școlilor și reconstruire trotuare…

- Primaria Comunei Tureni invita toți copiii la „Marea Distrația de Ziua Copilului” care va avea loc in 27 mai, intre orele 10:00 și 13:00, in curtea Școlii Gimnaziale Tureni. Organizatorii promit tobogane, picturi pe fața, jocuri și concursuri interactive, poze la minut, muzica, dans și voie buna. Articolul…

- Proiectul depus de administrația locala de la Potlogi și implementat cu succes, face parte Programul „Locuințe sociale pentru comunitațile de romi” este un program-pilot derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), conform Hotararii…