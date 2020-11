Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a prelungit carantina in Gherla cu inca 7 zile, prin Hotararea CJSU Cluj nr. 92 din 25 noiembrie 2020.”Avand in vedere evaluarea analizei de risc a comunitații din municipiul Gherla, efectuata de Direcția de Sanatate Publica a Județului Cluj…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat in aceasta dupa-amiaza ca opt localitați din județ sa intre in carantina, in urma ratei mari de infectare. Este vorba despre Ghiroda, Dudeștii Noi, Dumbravița, Becicherecu Mic, Fibiș, Giroc, Pesac și Moșnița Noua, fața de lista intocmita in aceasta…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat in aceasta dupa-amiaza ca opt localitați din județ sa intre in carantina, in urma ratei mari de infectare. Este vorba despre Ghiroda, Dudeștii Noi, Dumbravița, Becicherecu Mic, Fibiș, Giroc, Pesac și Moșnița Noua, fața de lista intocmita in aceasta…

- Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” din Buzau va intra, de maine, in scenariul roșu, dupa ce Direcția de Sanatate Publica a declarat focar de COVID in cadrul unitații. Este vorba despre patru cazuri confirmate, trei elevi și un cadru didactic. Consiliul de administrație al unitații de invațamant…

- Asociatia "Breasla Carciumarilor Brasoveni" va elabora un set de propuneri in privinta modului prin care se pot reduce riscurile de contaminare cu noul coronavirus in domeniul HoReCa. Propunerile vor fi analizate atat de Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov, cat si de Comitetul Judetean pentru…

- In condițiile creșterii majore din ultima perioada a numarului de internari cu patologie COVID-19, la nivelul județului Cluj, pe baza datelor furnizate de catre Direcția de Sanatate Publica a Județului Cluj, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat astazi Hotararea nr. 49 privind introducerea…

- Elevii Liceului Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din Sectorul 3 au trecut in scenariul rosu si vor face cursuri in online incepand de miercuri. Trei elevi ai liceului au fost depistati cu COVID-19, iar conducerea liceului a decis ca elevii sa invete in sistem online in urmatoarele 14 zile. Si…

- Localitatea Bara din județul Timiș a fost declarata zona roșie de catre Direcția de Sanatate Publica, acest lucru insemnand ca elevii vor trebui sa faca școala on-line. Cu toate acestea, in localitate nu exista internet, astfel ca elevii vor primi temele acasa, pe foi xerox. In Bara exista doar șapte…