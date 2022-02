O localitate balneară din Brazilia dispare în mare Peste 500 de locuinte au fost deja acoperite de apa, pe o lungime de doi kilometri de litoral. Una dintre locuintele care urmeaza sa fie ingitite de apa este a lui Joao Waked Peixoto. Croindu-si drum printre grinzi rupte si bucati de gresie, pe jos, acest sef de intreprindere arata amploarea pagubelor in ultima casa care o desparte pe-a sa de ocean. Au mai ramas doar zigurile albastre ale camerei din fund, o bicicleta si alte cateva semne ale faptului ca a fost ocupata recent. In zona de risc, aproape de litoral, doar 180 de case, in care locuiesc 302 locuitori, au ma ramas in picioare. ”Cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Localitatea Atafona, situata intr-o zona de litoral, la nord-est de Rio de Janeiro, este ”inghițita” treptat de apele oceanului care inainteaza pe uscat, in medie, cu sase metri pe an, relateaza luni AFP, citata de Agerpres.Pana acum, peste 500 de gospodarii au fost deja scufundate, pe o suprafata de…

- Atafona, o localitate din Brazilia situata intr-o zona de litoral, la nord-est de Rio de Janeiro, dispare treptat sub apele oceanului care inainteaza pe uscat, in medie, cu sase metri pe an. Peste 500 de gospodarii au fost deja scufundate, pe o suprafata de doi kilometri de mal.

- Atafona, o localitate din Brazilia situata intr-o zona de litoral, la nord-est de Rio de Janeiro, dispare treptat sub apele oceanului care inainteaza pe uscat, in medie, cu sase metri pe an, relateaza luni AFP, potrivit Agerpres Peste 500 de gospodarii au fost deja scufundate, pe o suprafata…

- Proprietarii spatiilor de cazare din zona montana Ranca, situata in judetul Gorj, se plang de faptul ca au fost nevoiti sa anuleze o serie de rezervari din cauza lipsei apei.Situația este cu atat mai dramatica cu cat vorbim de nu mai puțin de 11 zile de cand oamenii, care au contract de furnizare cu…

- Zeci de mii de IMM-uri sunt amenințate sa se inchida, din cauza cresterii semnificative a costurilor cu utilitatile, alaturi de scumpirea materiilor prime si a serviciilor de suport. Ele sunt incapabile sa faca fata inflatiei, iar in aceste conditii este esential sa isi ia masuri de preventie, astfel…

- Șase persoane, medici și asistente care ar fi vandut certificate verzi cu sume cuprinse intre 50 și 400 de euro au fost reținute, in urma anchetelor desfașurate la Suceava și Constanța, arata Mediafax. Cauza vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de constituire a unui grup…

- Conducerea Aeroportului Iasi anunta, marti, ca a primit o informare de la compania Lufthansa prin care se anunta suspendarea rutei Iasi-Frankfurt, incepand cu 13 ianuarie 2022, pana la o data ce va fi comunicata ulterior. “Decizia a fost luata de companie, pe baza unor considerente comerciale. Cererea…

- Autoritațile din Maroc au decis sa suspende pentru o perioada de doua saptamani zborurile comerciale de pasageri catre și dinspre Regatul Maroc. Masura a fost luata din cauza noii variante Omicron. Situația este dificila pentru turiștii care au ramas blocați acolo.