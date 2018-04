O femela de leu african devenita celebra pentru coama care a inceput sa-i creasca in mod neobisnuit, a decedat la gradina zoologica din Statele Unite unde traia, conform unui anunt facut joi de Zoo Oklahoma City, citat de AFP. In mod normal, numai masculii de leu dezvolta coama, in jurul varstei de un an. Insa, lui Bridget, leoaica de la Zoo Oklahoma, a inceput brusc sa ii creasca o coama anul trecut, cand avea 18 ani, ceea ce i-a uimit pe angajatii gradinii zoologice. Fenomenul neobisnuit a fost facut public in luna februarie a acestui an si a ajuns in media din toata lumea, din Japonia pana…