- O jurnalista neozeelandeza insarcinata a povestit, duminica, ca a fost primita de talibani in Afganistan dupa ce i-a fost imposibil sa revina in tara pentru a naste din cauza reglementarilor anti-COVID foarte drastice, relateaza AFP. „Ma simt tradata” de Noua Zeelanda, a afirmat Charlotte Bellis, intr-o…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat ca si-a anulat nunta din cauza noilor restrictii impuse pentru a incetini raspandirea variantei Omicron a coronavirusului. Duminica intra in vigoare noi restricții in Noua Zeelanda, ca urmare a apariției mai multor cazuri de infecție cu varianta Omicron…

- Guvernul din Noua Zeelanda a anunțat miercuri ca va pastra frontierele închise pentru majoritatea calatorilor internationali pentru o perioada de înca cinci luni, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Dincolo de izolarea sa geografica, aceasta tara din Pacificul de Sud a…

- Noua Zeelanda a anuntat ca renunta la strategia „zero COVID” si ca va adopta un nou plan impotriva pandemiei, a declarat luni premierul neozeelandez Jacinda Ardern, informeaza AFP si ABC News, citate de Agerpres.

- Pana in aceasta vara, Masooma Gholamy prezenta știrile pentru televiziunea Tamadon TV din Kabul. Insa cand talibanii au revenit la putere ea a fugit din țara cu copiii sai și s-a stabilit in Atena. „A fost foarte dificil pentru o femeie sa aiba un loc de munca in Afganistan chiar și inainte de talibani.…