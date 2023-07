Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista rusa foarte cunoscuta si un avocat au fost atacati marti in Cecenia si au suferit rani grave dupa ce mai multi barbati mascati au fortat masina in care se aflau sa opreasca, au anuntat angajatorul jurnalistei si grupuri de aparare a drepturilor omului, relateaza Reuters, transmite digi24.ro.

- Vladimir Putin a fost filmat facand o baie de mulțime in timpul unei vizite in Daghestan, o republica autonoma in care au avut loc proteste fața de mobilizarea rușilor și razboiul din Ucraina.

- Rebeliunea esuata condusa sambata in Rusia de liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, releva "fisuri reale" la cel mai inalt nivel al statului rus si o sfidare la adresa autoritatii presedintelui Vladimir Putin, a declarat duminica secretarul american de stat Antony Blinken, potrivit…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a reacționat dupa ce liderul Wagner, Evgeni Prigojin, a atacat Rusia.Autoritațile romane monitorizeaza indeaproape evoluția evenimentelor din Rusia. Sunt permanent informat despre dezvoltari. Suntem in contact constant cu Aliații, a transmis Iohannis. CITESTE…

- Evgheni Prigojin, seful grupului paramilitar rus Wagner, afirma ca fortele sale vor continua sa lupte in numele Moscovei, chiar daca se vor retrage din orasul strategic Bahmut, din estul Ucrainei, relateaza AFP, citat de News.ro.„Luptatorii Wagner vor fi pastrati pentru operatiuni viitoare de interes…