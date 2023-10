Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de sportivi cu varsta de pana in 18 ani au concurat in weekend la Cupa Internaționala „Black Sea Judo Cup”, ediția 2023.Pe langa judoka din Romania in sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța au participat sportivi din Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Grecia,…

- Peste 150 de sportivi cu varsta de pana in 18 ani au concurat, la Constanta, in sala de sport a Liceului cu Program Sportiv ldquo;Nicolae Rotaru", la Cupa Internationala "Black Sea Judo Cup", editia 2023. Pe langa judoka din Romania, au participat sportivi din Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Grecia,…

- Politicianul a fost intervievat de jurnalistul Lionel Baland in București, in timpul unei conferințe organizate de AUR, pe tema „Supremația constituțiilor naționale in raport cu birocrația europeana”.Intrebat despre alegatorii partidului sau, George Simion a vorbit despre perioada comunismului, care…

- Grosso modo, multipolarizarea lumii se va face intre Statele Unite, Rusia, China cu regiunile de tip satelit rezultate in urma acestei imparțeli sau cu diverse organizații de tip BRICS nou aparute. Din punct de vedere al influenței euroatlantice e clar ca asta inseamna, in alegeri, sa avem partide pro-americane,…

- In primul semestru din acest an, politistii de frontiera – independent sau in colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanti ai altor institutii abilitate – au retinut in vederea confiscarii 2.621.518 pachete tigari, in valoare de 46.894.520 lei, a informat sambata Inspectoratul General al Politiei…

- In primul semestru din anul 2023, politistii de frontiera au retinut peste 2,6 milioane de pachete tigari. Traficantii provin, preponderent, din Bulgaria, India, Turcia, Moldova, Muntenegru, Serbia, Ungaria, Ucraina si Romania.

- Ministrul Florin-Ionuț Barbu va participa la intalnirea miniștrilor agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia, Republica Moldova și Ucraina, ce se va desfașura in data de 19 iulie 2023, la Varșovia. Tema principala a reuniunii vizeaza situația de pe piețele agricole ca urmare a…

- Peste 500 de domnițe și cavaleri din Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Romania iși dau intalnire intre 17 și 20 de august la Suceava la cel mai mare festival medieval din Romania. ”A mai ramas fix o luna , pana vom scrie, din nou, istoria impreuna! Incepand cu 17 august,…