- Proteste de amploare fata de presedintele american Donald Trump si a politicilor sale legate de imigrare au avut loc, sambata, in SUA, atat in orase mari precum Washington, Los Angeles sau Boston, dar si in localitati mai mici, informeaza The Guardian.

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavosoglu, a declarat vineri ca Turcia nu va opri relațiile comerciale cu Iranul, dupa ce Statele Unite au sugerat ca mai multe țari ar trebui sa renunțe la importurile de petrol din Iran, relateaza Reuters.Citește și: Ion Cristoiu anunța cel mai mare RAZBOI:…

- Washington, 26 iun /Agerpres/ - Curtea Suprema a Statelor Unite a validat marti decretul privind imigratia adoptat de Donald Trump, care interzice intrarea in SUA a cetatenilor din mai multe tari musulmane, oferind o victorie definitiva presedintelui american la sfarsitul unui lungi batalii judiciare…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri un ordin executiv pentru a pune capat separarii de parinti a copiilor imigrantilor ilegali, informeaza Reuters si DPA. "Este vorba despre tinerea familiilor impreuna, asigurandu-ne in acelasi timp ca avem o frontiera foarte puternica, foarte…

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat din nou, marti, politica foarte controversata de despartire a familiilor de migranti, afirmand ca aceasta este singura optiune posibila intr-o lupta eficienta impotriva imigratiei clandestine, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat marti ca liderul nord-coreean Kim Jong-un este "serios" in ce priveste intentiile sale de denuclearizare, dar nu a exclus ca summitul istoric dintre cei doi lideri, prevazut pentru 12 iunie in Singapore, sa fie amanat, relateaza AFP. "Cred ca e serios.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a exprimat marti sprijinul pentru pastorul american Andrew Brunson, care este judecat in Turcia sub suspiciunea de legaturi cu o retea acuzata de orchestrarea tentativei de lovitura de stat din 2016, intr-un caz care a tensionat relatiile dintre Washington si Ankara,…