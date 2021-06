Jucatoarea de tenis Liudmila Samsonova (106 WTA) a caștigat duminica primul turneu din cariera in circuitul WTA, dupa ce, venind din calificari, a invins-o in finala de la Berlin pe elvețianca Belinda Bencic, favorita numarul 5 și ocupanta a locului 12 in clasamentul WTA. Conform Mediafax, Samsonova (22 ani) s-a impus in 3 seturi, cu 1-6, 6-1, 6-3, dupa o ora și 39 de minute, revenind dupa un prim set in care a fost dominata categoric și in urma caruia favorita „hartiei” parea ca nu va avea probleme in a caștiga. Jucatoarea rusa a facut un set doi de excepție, cedand un singur joc la 5-0 și efaland…