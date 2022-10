Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat miercuri legea care oficializeaza anexarea a patru regiuni din Ucraina, controlate partial de fortele ruse, a relatat agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters. Anexarea vizeaza regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, ce reprezinta…

- Consiliul Federatiei, camera superioara a Parlamentului rus, a aprobat marti, 4 octombrie, incorporarea a patru regiuni ucrainene in Federatia Rusa, ceea ce inseamna ca Moscova este pe cale sa incheie anexarea formala a teritoriilor capturate in cele sapte luni de razboi, transmite Reuters și Agerpres…

- Kremlinul a anuntat vineri ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai transmis reporterilor ca Rusia…

- Vineri, 30 septembrie, Kremlinul a anuntat din nou , ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Agerpres . Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, le-a transmis…

- “Trebuie sa raspunzi verbal si soldatul marcheaza raspunsul pe o hartie si merge mai departe”, a afirmat o femeie din Enerhodar.In Herson, soldati rusi stateau in centrul orasului cu o urna pentru a strange voturile localnicilor.Votul “din usa in usa” este din motive de securitate, a precizat presa…

- Moscova susține ca Kievul a folosit tancuri T-72 abandonate in timp ce incearca sa avanseze in regiunea Lugansk, ocupata de Rusia, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului, relateaza HotNews.ro.Grupul de reflecție cu sediul in SUA adauga ca apelurile urgente ale reprezentanților ruși de a anexa imediat…