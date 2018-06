Jacheta purtata joi de Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, intr-o vizita la frontiera cu Mexicul, in plina polemica asupra politicii sotului sau privind imigratia, a starnit numeroase reactii, unele de indignare, transmite AFP.



Melania Trump s-a imbarcat pentru McAllen, Texas, imbracata cu o jacheta kaki, marca Zara, potrivit Daily Mail, avand scris pe spate mesajul: 'I really don't care, do u?' ("Mie chiar nu-mi pasa, tie?").



La sosirea la destinatie, Prima Doamna nu mai purta jacheta in discutie, dar retelele sociale se inflamasera deja.



…